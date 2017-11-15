Ekonomi Bakanlığı ve Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu Koordinasyon Kurulu, 2017 yılındaki başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdi.

Makedonya’daki en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Türk yatırımı Ramstore, Piyasa İlişkisi kategorisinde “İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ve Çalışanlar İlişkisi kategorisinde “Dükkan Bizimdir” projeleriyle ödüle layık görüldü. Ödülleri, Ramstore Makedonya Genel Müdürü Ayhan Uzun aldı. Ramstore, 24 projeden 5’inin finale kaldığı en yenilikçi proje ödülüne de iki projeyle girdi.



Bu yıl 10.’su Marriott Hotel’de düzenlenen ödül törenine, Başbakan Zoran Zaev, Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Tsarovska, AB Büyükelçisi SAmuel Jbogar ve ülkenin önde gelen şirketlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Yapılan selamlama konuşmalarında şirketlerin sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde daha ciddi yatırımlar yapmasının önemine değinildi.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ramstore Kurumsal İletişim Yöneticisi Elif İsmail Şerif, şirket olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyleid.

Şirketin, insana doğaya ve gelecek kuşaklara sorumluluk ilkesi etrafında vakıflar ve derneklerle birçok proje yaptığına dikkat çeken Şerif, “Ramstore’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının odağında, geleceğe yatırım olarak gördüğü, kültür-sanat, spor, çevre ve sağlıklı yaşam alanlarındaki sosyal ihtiyaç konuları yer almaktadır” dedi.



Şerif, “Ramstore Makedonya olarak, öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla lideri olduğumuz Makedonya perakende sektöründe fark yaratmak ve yüksek tüketici bilinci oluşturarak beklentiyi aşan hizmetler sunmak, yasal mevzuat ve düzenlemeler ile kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak sürekli gelişmeyi sağlamak tartışmasız ilkemizdir” ifadelerini kullandı.