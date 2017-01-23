Uzun zamandır elmalar tarafından yüzü gülmeyen Prespeliler, her yıl farklı sorunlarla karşılaşırken, geçtiğimiz dönemde de elmaların buzdan donması sonucu elma bahçeleri olumsuz yönde etkilendi. Bunun sonucunda elma üretiminde büyük bir düşüş yaşanırken, çiftçilerin büyük bir çoğunluğu gerekenden az veya hiç elma toplayamadı.
Bunun neticesinde elma üretiminin az olması elma fiyatlarının artmasına neden olacağını düşünen çiftçiler ise yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu yıl da fiyatta bir değişiklik yaşanmazken, elma fiyatının 10-12 denar arasında değiştiği öğrenildi.
Soğuk hava, depolardaki elmaları olumsuz yönde etkiledi
Ülke çapında etkili olan soğukların ise depolardaki elmaların bir kısmının donmasına da neden oldu. Bununla birlikte bir kayıp daha yaşayan elma üreticileri, durma aşamasına gelen elma satışlarının bir an önce hızlandırılmasını talep ediyor.
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