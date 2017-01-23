Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Resne bölgesinde elma satımının duraklamasına sebebiyet verdi. Ekim ayında elma toplama çalışmalarını tamamlayan Prespalılar, elmaların satışı için mücedele etmekteler.

Uzun zamandır elmalar tarafından yüzü gülmeyen Prespeliler, her yıl farklı sorunlarla karşılaşırken, geçtiğimiz dönemde de elmaların buzdan donması sonucu elma bahçeleri olumsuz yönde etkilendi. Bunun sonucunda elma üretiminde büyük bir düşüş yaşanırken, çiftçilerin büyük bir çoğunluğu gerekenden az veya hiç elma toplayamadı.

Bunun neticesinde elma üretiminin az olması elma fiyatlarının artmasına neden olacağını düşünen çiftçiler ise yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu yıl da fiyatta bir değişiklik yaşanmazken, elma fiyatının 10-12 denar arasında değiştiği öğrenildi.



Soğuk hava, depolardaki elmaları olumsuz yönde etkiledi

Ülke çapında etkili olan soğukların ise depolardaki elmaların bir kısmının donmasına da neden oldu. Bununla birlikte bir kayıp daha yaşayan elma üreticileri, durma aşamasına gelen elma satışlarının bir an önce hızlandırılmasını talep ediyor.

Satılan elmaların parasını hemen alamayan elma üreticileri bu konuda da oldukça sıkıntı yaşıyor. Birkaç yıl öncesinden de henüz paralarını alamayan çiftçiler büyük bir zarara ve kayba uğrarken, sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor.