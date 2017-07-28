Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugarevski, Kırçova-Ohri ve Miladinovci-İştip otoyollarındaki ihmaller yüzünden devlet kasasından en az 120 milyon avro fazla masraf yapılması gerektiğini söyledi.

Önceki hükümeti suçlayan Sugarevski, Mayıs ayında açılması gereken Miladinovci-İştip otoyolunun Nisan ayına kadar sadece %32’sinin tamamlandığını ve eski Bakanının bu ihmalleri bile bile kamuoyundan sakladığını söyledi. Sugarevski, bu otoyolun tamamlanmasının 20 milyon avroya mal olacağını, yüklenici firma Çinli “Sinohidro” ile yaptıkları görüşmelerde otoyolun Mayıs 2018’de biteceği sözünü aldıklarını belirtti.

Sugarevski, daha önceden Kırçova-Ohri otoyolundaki ihmallerin ilk belirlemelere göre ekstradan 100 milyon avroya mal olacağını açıklamıştı.