



Norveç'in en büyük bankalarından biri olan 'Storebrand' bankası Müslüman müşterileri için helal kredi imkanı sağlamaya başladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, ev almak isteyen Müslüman vatandaşların konut kredisinin faizsiz olarak İslami ölçütler çerçevesinde verilmesi fikrini değerlendirdikleri ifade edildi.

Alınan bilgiye göre bankanın faizsiz konut kredisi uygulaması başladıktan sonra bir hafta içinde yaklaşık 300 kişinin bankayla irtibata geçip bu uygulama hakkında bilgi aldı.

Storebrand Bankası İletişim Müdürü Erik Satem, yaptığı açıklamada, "Faizsiz kredi için piyasa potansiyelini değerlendiriyoruz. İngiltere ve Malezya'dan mali danışmanlar bu tip kredi için bize gönüllü olarak yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Satem, bu uygulama yüzünden bazı müşterileri tarafından olumsuz tepki de aldıklarını söyledi. Uygulamanın ardından bazı müşterilerin ise banka ile ilişkilerini kopardıklarını da ekledi.