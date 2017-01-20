18-19 Ocak 2017 tarihlerinde MÜSİAD Dr. Bilal Kara başkanlığında, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Mahmut Yüksel Süne ve Balkan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetin katılımıyla, Yunanistan İş ve Kültür Gezisi düzenledi.
Selanik,İskeçe ve Gümülcine’de temaslarda bulunan MÜSİAD Balkan heyeti, Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk soydaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında, Türkiye’nin Batı Trakya’daki kurumlarının yetkilileri, ticaret odaları ve sivil toplum teşkilatlarıyla görüşüldü.
Görüşmelerde ticaret odalarıyla iyi niyet anlaşması imzalanması konusunda karar alındı.
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