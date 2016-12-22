Makedonya’daki nezaket ziyaretlerini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, dün MÜSİAD’ın konuğu oldu.
Üsküp’teki genel merkezde gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD Makedonya Başkanı Dr. Bilal Kara ve yönetimi tarafından karşılanan Büyükelçi Kara, üye işadamlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.
Toplantının sonunda Büyükelçi Kara'ya hediye takdim edildi.
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