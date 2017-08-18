Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Üsküp’te, Türkiye Cumhuriyeti Afyonkarahisar Ticaret Odası’nın yanı sıra işadamlarının da katıldığı “Balkanlardaki Yatırım Fırsatları” konulu panel düzenlendi.

Panele Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahişl de katıldı.

Panaldeki diğer katılımcılar arasında MÜSİAD Balkanlar Başkanı Bilal Kara, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, Türkiye Cumhuriyeti Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Neoldum ve Hukuk Danışmanı Kiril Papazoski de yer aldı.

Bakan Kahil katılımcılara Makedonya Cumhuriyeti’nde yatırım olanaklarını anlattı. Kahil ayrıca Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkanların merkezi olduğunu ve işbirliği ile ilgilenen yatırımcılar için Makedonya Cumhuriyeti’nin bulunduğu konumdan dolayı yatırım için var olan en cazip yer olduğunu dile getirdi.

Sözlerinin devamında ise Bakan Kahil, “Makedonya Cumhuriyeti, Balkanların kalbinde bulunduğundan dolayı stratejik öneme sahip bir ülkedir. Yatırım politikası açısından hazırladığımız değişiklerle şirketlerin başarılı işletmeler oluşturmak için daha fazla fırsatlarının olacağına, Balkan ülkeleriyle olduğu gibi Avrupa ülkeleriylede işbirliğine açık olacağına inanıyorum” dedi.



Sunulan imkânların yanı sıra Devlet Bakanı Adnan Kahil, koşulların iyileştirilmeye çalışıldığını, bu sayede tüm sürecin devlet yardımı ve teşvikler açısından daha iyi, daha şeffaf ve adil olacağını belirtti.

Adnan Kahil “Kendi deneyimlerim geçmişte bu sorunlarla ilgilenen bakanların, Dış Yatrım Ajansının ve Teknolojik Sanayi Gelişme Bölgeleri Müdürlüğü’nün oluşturdukları farklı yatırım politikalarının ortaya koordinasyon bozukluğu çıkardığını gösteriyor. Aynı sektörden olan fakat farklı ülkelerden gelen firmalara farklı teşviklerin yapıldığı olmuştur. Eğer o zaman söz verilmiş ise şimdi harekete geçme zamanıdır. Her deneyimin geçmişten elde edildiği doğrudur. Fakat biz geçmişte yaşamıyoruz.” İfadelerini de kullandı.

Panelden sonra Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Sayın Devlet Bakanı Adnan Kahil potansiyel yatırımcıların sorularını yanıtladı.