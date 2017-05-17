MÜSİAD Balkan, dün Üsküp’teki merkezinde Muğla’dan gelen işadamları ile Makedonya ve bölgedeki iş adamlarını bir araya getiren bir toplantı düzenledi.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, MÜSİAD Balkan Başkanı Dr. Bilal Kara, MÜSİAD Muğla Başkanı Sezgin Bayhan, MÜSİAD üyesi ve Makedonya Ekonomi Odası temsilcisi Radovan Angeleski, MÜSİAD Hukuk Danışmanı Kiril Papazoski, Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Nebi Hoxha ile Adek Başkanı Yusuf Ilazi’nin hazır bulunduğu toplantıda, birçok işadamı da yerini aldı.



İşadamlarına Makedonya’daki yatırım olanakları hakkında bilgi veren T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin son derece iyi olduğunu söyledi.

Makedonya’daki birçok Türk şirketinin yatırımı bulunduğunu vurgulayan Kutlu, “Bu Makedonya’nın Türk yatırımcılar için ne kadar cazibe merkezi olduğunun göstergesidir” dedi.

MÜSİAD Balkan Başkanı Dr. Bilal Kara, kurum olarak ticaretein artması, istihdamın gelişmesi ve sektörlerin kalkınmasının yanı sıra MÜSİAD’ın Balkan ülkelerindeki itibarının arttırılması için çalıştıklarını söyledi.





Balkan ülkelerinde çok iyi bir işbirliği ağı oluşturduklarını kaydeden Kara, “Bizim hedeflerimiz, öncelikle buradaki işadamlarımızın ticarertlerinin gelişmesi ve daha sonar da sizler gibi kıymetli işadamlarının birlikte nasıl iş yapabilirler ve yatırım olanaklarından nasıl istifade edebilirleri sunmaktır” ifadelerinin kullandı.

MÜSİAD Muğla Başkanı Sezgin Bayhan, Makedonya ziyaretlerine Üsküp Türk çarşısından başladıklarını ve burada Türkiye’yi görüp hissettiklerini belirtti. Bayhan, Muğla ve sanayisi hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Makedonya Ekonomi Odası temsilcisi Radovan Angeleski ve MÜSİAD Hukuk Danışmanı Kiril Papazoski de Türkiyeli işadamlarına Makedonya’daki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. İşadamları da merak ettiklerini konuşmacılara doğrudan sorma fırsatı buldu.

Konuşmaların sonunda MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara tarafından Ticaret Başmüşaviri Kutlu ile MÜSİAD Muğla Başkanı Bayhan’a plaket takdim edildi.