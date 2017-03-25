



MÜSİAD Balkan Başkanı Dr. Bilal Kara ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet Balkan ülkelerinde üst düzey yöneticiler ile temaslarda bulundu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret,Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajic ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Sırbistan'ın kapılarının MÜSİAD Balkan'a sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Başbakan yardımcısı, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Başkan Kara tarafından Sırbistan Başbakan Yardımcısına MÜSİAD hatırası plaket ve hediye takdim edildi.



MÜSİAD Balkan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Husoviç'i Ziyaret Etti

MÜSİAD Balkan Başkanı Dr. Bilal Kara, Karadağ'ın Podgoritsa şehrinde Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç ile bir araya geldi. Görüşmede MÜSİAD Balkan faaliyetleri, iş adamlarının ilgi alanında bulunacak yatırım olanakları ile işbirliği hususlarında istişare edildi. Görüşmenin sonunda Karadağ Başbakan Yardımcısı Husoviç'e hediye plaketi takdim edildi.



MÜSİAD Balkan Heyeti, Novi Pazar Sancak’ta Boşnak Milli Konseyi Başkanı Dr. Suleyman Ugljanin’i ziyaret etti. Dr. Ugljanin, Türk Boşnak kardeşliğini vurgulayan ve işbirliğinden MÜSİAD’ın bu topraklarda yer alması faaliyetler göstermesinden büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

Balkan görüşmelerinin devamında, MÜSİAD Balkan heyeti Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti.



Akabinde bizzat büyükelçiliğin destekleriyle kurulan Arnavutluk-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası'nda (ATTSO) başkanı ve yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

MÜSİAD Balkan heyeti, Arnavutluk Yatırım Ajansı (AIDA) Başkanı Genti Beqiri ile bir toplantı gerçekleştirdi.