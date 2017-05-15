



MÜSİAD BALKAN, Dr. Bilal Kara başkanlığında, İş Geliştirme ve Teşkilatlanma Direktörü Ardiyan İsmaili, Genel Sekreter Vekili Kadir Abalı, Genel sekreter yardımcısı Dr. Özer Balkız, Fuar Danışmanı Ercüment Yıldızerler ve işadamlarından oluşan heyet Kosova ‘da temaslarda bulundu.

İlk olarak Kosova Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisi Genel Müdürü Güner Ureya ziyaret edildi. Kosova’da ve Balkanlar genelinde ekonomiyi canlandırmanın ortak hedef olduğunu kaydeden heyet, Ureya’dan bölge yatırım potansiyeli ve geleceğe yönelik işbirliği çalışmaları hususlarında fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, ikinci ziyaretini Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’a gerçekleştirdi. Her zaman çok samimi ve misafirperver karşılama ve Türk yatırımcılarına tam destekli yaklaşım gösteren Bakan Yağcılar’a ziyaret sonucunda hediye takdim edildi.

Kosova Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Nehat Mustafa ve KİESA Yatırım Ajansı Müdürü Besian Mustafa ile istişare toplantısı düzenledi.



MÜSİAD potansiyel yatırımcı üyelerinin dikkatini Balkanlara çekmek adına Kosova Cumhuriyeti’nin ve bölge ülkelerinin yatırımcılara sağladığı vergi uygulamaları, gümrük uygulamaları, serbest ekonomi bölgeleri, kalifiye personel ve tüm diğer avantajlar hakkında bilgi aldı.





Kosova Ticaret Odası Başkanı Safet Gerxhaliu ile yapılan toplantıda, ev sahibi Kosova’ya ve Balkanlara daha fazla Türk yatırımcıların yatırım yapmaya yönelmesi için gereken işbirliğine her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

T.C. Priştine Ticaret Başmüşaviri Tamer Topaloğlu ile toplantı gerçekleştiren MÜSİAD Balkan heyeti, son yıllarda Kosova ve Balkan bölgesinde yatırım yapan Türk yatırımcıların tecrübe ettiği zorluklar ve faydalandığı tüm avantajlar hususunda bilgiler veren Başmüşavir Topaloğlu’na ziyaretin sonunda plaket takdim edildi.

Heyet, Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Sn Ayhan Demirkıran’la görüşerek geleceğe yönelik atılması gerek adımları konuştu.