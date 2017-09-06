



Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan Başkanı Bilal Kara ve Başkan Yardımcısı Vesna Kamilova Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arben Taravari'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede MÜSİAD Balkan faaliyetleri ile Makedonya'da sağlık sektöründe iş fırsatları hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Sağlık sektöründe Makedonya Cumhuriyeti hükümet politikasının yeniliklerinden, poliklinik ve hastanelerin kapasitelerinin arttırılması, yenilenmesi ve sağlık sektöründe yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekecek projelerde işbirliğine her zaman açık olduklarını ifade eden Bakan Taravari, MÜSİAD Balkan şubesinin faaliyetlerine gereken hassasiyet ve desteği göstereceklerini belirtti.

MÜSİAD Balkan başkanı Bilal Kara sağlık sektör kurulunun çalışmaları dahilinde tüm fırsatların üyelere tanıtımının yapıldığını, yatırımcıların ilgilendiği sağlık sektörü iş kolları hakkında çalışmalardan söz etti.

Görüşmenin sonunda MÜSİAD Balkan Başkanı Kara tarafından Bakan Taravari'ye hediye takdim edildi.