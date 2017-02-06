TAV Havaliamnları, Üsküp’ten Münih ve Düsseldorf’a seferlerin başlatılması için görüşmeler sürdürdüğünü açıkladı. Lufthansa’ya bağlı düşük bütçeli havaylu şirketi Eurowings temsilcileriyle sürdürülen görüşmelere, TAV Makedonya yönetimi, TAV Havalimanları Pazarlama Bölümü, ilgili devlet kurumları ve turizm ajansları katıldı.

Görüşmelerin Makedonya’daki iki havalimanının sefer ağını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştiğini kaydeden TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, “Eğer ki görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa, Makedonyalılar sadece Almanya’nın iki şehrine daha uçmakla kalmayacak, ana şirket Lutfhansa ile Eurowings arasında var olan ‘code share’ anlaşması vesilesiyle Avrupa ve diğer kıtalara da uçuş imkanına sahip olacak” diye konuştu.

Ersoy, bu yaz sezonunda Varşova ve Katowice’den Ohri’ye seferlerin başlayacağını da sözlerine ekledi.

Avrupa’nın 40 ülkesinde 140 noktaya uçan Eurowings, bölgedeki birçok ülkeye uçuşlarıyla da biliniyor.

Geçen yıl yolcu sayısı %15 oranında artan Makedonya’daki iki havalimanı, toplamda 1 milyon 794 bin 376 yolcuya hizmet verdi. Toplam sefer sayısı 16 bin 883 olarak açıklandı.