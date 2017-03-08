



Uluslararası Balkan Üniversitesi bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle M6 Eğitim Merkezinde 'Mesleklerinde Kadınların Mükemmelliği' konulu panel düzenledi.

Panele konuşmacı olarak Halkbank AD Skopje’nin İcra Kurulu Üyesi Buket Gereçci, Avrupa Siyaseti Enstitüsü Müdürü Simonida Kacarska ve Avukat Pavlina Zeviç katıldı. Konuşmacılar, panelde kendi başarılarının sırlarını genç öğrencilerle paylaşarak kadınların iş hayatında nasıl yükselecekleri, hangi engelleri aşmaları gerektiği, kendilerini hangi zorlukların beklediği gibi konularda önemli tüyolar verdi.



Açılış konuşması yapan ev sahibi Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü İsmail Kocayusufoğlu, kadınların hayatımızdaki önemine değinirken, Kadınlar gününü sadece bir gün değil yılın her günü kutlanmasından yana olduğunu da iletti.