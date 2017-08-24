



Üsküp’ün Merkez Belediye Başkanı Andrey Jernovski bugün Esnaf Derneği Başkanı Beytula Morina ile beraberindeki Üsküp Türk çarşısı esnafını kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleşen görüşmede Merkez Belediye sınırları içerisinde bulunan Üsküp Türk çarşısı dükkan sahiplerinin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca Esnaf Derneği ile Merkez Belediyesi arasındaki işbirliğinin üst seviyelere ulaşması için bir protokol anlaşmasının imzalanması da gündeme geldi.

Belediye Başkanı Andrey Jernovski, “İşbirliğine her zaman açığım. Hep birlikte aynı masaya oturup, sorunları yasalar çerçevesinde çözeceğiz. Eski çarşı, farklı kültürlere, dinlere ve topluluklara mensup insanların daha iyi hayat mücadelesi verdiğimiz yerdir. Açık olmak gerekirse çay içtiğim en iyi yer Üsküp çarşısıdır. Umarım bu işbirliği en kısa zamanda meyvesini verecek” dedi.

Esnaf Derneği Başkanı Beytula Morina görüşmede Belediye Başkanı Andrey Jernovski’ye çarşının Merkez Belediyesi sınırlarına ait bölümünde bulunan dükkan sahiplerinin karşılaştıkları günlük problemleri aktardı.

Morina açıklamasında, “Büyük bölümünde olduğu gibi Çarşının Merkez Belediyesine ait alanda da problemler mevcut. Problemlerin çözümü için istek gerekli. Bu isteği de Merkez Belediye Başkanı Jernovski’de görebiliyoruz. Esnaf Derneği olarak Çarşının otantik havasını oluşturmak için Ekonomi Bakanı ile işbirliği içerisinde olduğumuzu ifade edebilirim. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin de Üsküp Çarşısında yapılması konusunda beklentilerimiz var” dedi.

Esnaf Derneği adına Başkan Beytula Morina, Merkez Belediye Başkanı Andrey Jernovski’ye teşekkür plaketi takdim etti.