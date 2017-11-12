



Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi’nin daveti üzerine MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara, Başkan Yardımcısı Vesna Kamilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Doğan, Meclis Başkanı Talat Caferi’yi makamında ziyaret etti.

MÜSİAD Balkan Şubesi’nin çalışmaları hakkında Başkan Kara bilgi vererek, Makedonya Ekonomi Odası ve Balkan bölgesinde yer alan ekonomi odaları ile işbirliği anlaşmalarının mevcut iş hacminin arttırılması noktasında derneğin önemle üzerinde durduğu İş Forumu ve Yatırım Olanakları Panellerinin, uluslararası firmaların katılımları ile gerçekleşen ikili iş görüşmeleri -B2B organize edildiğini ve yatırım fırsatlarının işadamlarına tanıtımının yapıldığını ifade etti.



Görüşmenin sonunda MÜSİAD Balkan Başkanı Kara, Meclis Başkanı Talat Caferi‘ye hediye takdim etti.