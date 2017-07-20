Devlet İstatistik Komisyonu, Mayıs ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Mayıs ayında 65 bin 285’i yabancı olmak üzere 96 bin 334 turisti ağırlayan Makedonya’da, Türk turistler yine birinci sırada yer aldı.

65 bin 285 yabancı turistten 20 bin 446’sı Türkiye’den gelirken, aynı dönemde Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan’dan gelen turistlerin sayısı 4 bini geçmedi. Yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 oranında arttı.

Ocak-Mayıs ayları içinde 189 bin 276 yabancı turist Makedonya’ya gelirken, bunlardan 38 bin 252’si Türklerden oluştu.