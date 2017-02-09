28 Ocak’ta yapılan 3. Olağan Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerini seçen Makedonya Türkiye Ticaret Odası – MATTO, bu akşamki ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni yönetimini belirledi.

Aydoğan Ademoski, oy birliğiyle MATTO’nun yeni başkanı olarak seçildi. Yine oybirliğiyle Asbaşkanlığa Alper Tunga Ersoy, Başkan Yardımcılığına ise Eser Cevahir, Ayhan Uzun, Buket Gereçci, Mariya Tomeska ve Harun Demirtaş seçildi.



Kısa bir konuşma yapan yeni başkan Aydoğan Ademoski, 8 yılda nereden nereye geldindiğini gayet iyi bildiğini ve önümüzdeki dönemde MATTO’yu daha da ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.

Ademoski, iki dönem başkanlık görevini sürdüren Eyüp Tuna Kahveci’ye emeklerinden dolayı plaket takdim etti.

