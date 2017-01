Makedonya Türkiye Ticaret Odası, üçüncü olağan genel kurul toplantısını bu akşam Üsküp’teki Stone Bridge otelinde gerçekleştirdi.

T.C. Üsküp Büyükelçisi ve MATTO Onursal Başkanı Tülin Erkal Kara, Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, MATTO Başkanı Eyüp Tuna Kahveci ve üye işadamlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Divan Başkanlığını Eyüp Uçak’ın yaptığı genel kurulda ilk olarak son dönemin faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları üyelere okunurken, raporlar oybirliğiyle ibra edildi. 2017 yılı programı ve tüzük değişiklikleri de oybirliğiyle kabul edildi.



“MATTO Bizim İçin Çok Önemli Bir Kuruluş”

Genel kurula katılanlara seslenen Büyükelçi Tülin Erkal Kara, MATTO’nun Türkiye’yi Makedonya’da temsil etmesi ve imajına katkıda bulunmasından dolayı önemli olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kara, “Burada bizim tek hedefimiz Türkiye ve Makedonya’nın dayanışmasını daha ileri bir boyuta getirmiş olmaktan geçiyor. Dün akşam sayın Cumhurbaşkanı İvanov’un vermiş olduğu bir resepsiyona katıldık. Şunu çok net ifade etmek istiyorum, Türkiye’ye olan sevgilerini, dostluk mesajlarını o kadar net hissettirdiler ki bu bizim için gurur verici bir tablo. Böyle de devam edeceğinden son derece umutluyum” ifadelerini kullandı.



MATTO’nun bundan sonra da güzel çalışmalar yapmasını temenni eden Büyükelçi Kara, “Gerek şimdiki yatırımlarınız gerek gelecekteki yatırımlarınız noktasında oluşabilecek herhangi bir sıkıntı esnasında bizler el ele veri çözümler üretmek noktasında kolektif bir çalışmada bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimiz oluşturduktan sonra emin olun ki bizleri kimse yenemez. Türkiye çok daha güçlü olarak ilerleyecektir ve dost ülkemiz olan Makedonya’da da çok güzel bir mesaj vermiş olacak” diye konuştu.

“MATTO Artık Bölgesel Bir Ticaret Odasıdır”

Son dört yıllık dönemin oldukça yoğun ve başarılı bir dönem geçirdiğini belirten MATTO Başkanı Eyüp Kahveci, “Son dört yılda MATTO’nun kurumsallaşmasına büyük önem verdik. Yönetim kurulumuzu ayda en az bir kere topladık. Kararlarımızın hemen hepsini istişareyle aldık ve uygulamaya koyduk. Bu kurumsal çalışmanın sonucu olarak MATTO yalnızca Türkiye ve Makedonya tarafından değil, birçok üçüncü ülke tarafından da yakından takip edilen, ziyaret edilen ve fikirlerine değer verilen bir oda haline gelmiştir. MATTO artık bölgesel bir ticaret odasıdır” dedi.



MATTO bülteninin çıkması, her iki ülkedeki en üst düzey kurumlarda kabul edilmesi, bölgesel ve uluslararası kurumlara üyelik ve burslara değinen Kahveci, “Bana 8 yıldır MATTO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı yapma görevini verdiniz. İnanıyorum ki ben de bana olan bu güveninizi hiçbir zaman suiistimal etmedim ve hakkını vermeye başladım. Her iki ülkenin menfaatini ve hassasiyetlerini öncelikli gördüm. Biri vatanım diğeri sevdiğim olan her iki ülke zararına olabilecek hiçbir faaliyette bulunmadım ve bulunulmasına müsaade etmedim” ifadelerini kullanarak bundan sonra da MATTO’ya hangi kademede görev verilirse yapaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Yönetim Kuruluna Seçilen Üyeler

A, B ve C grubundan toplam 21 üye yönetim kuruluna seçildi. A grubundan, Evroasia Tehnika, LC Waikiki, Vardar Ekspres, Acıbadem Sistina, Elif İnşaat, Balkan Dairy – Sütaş, Halkbank, TAV Makedonya, Eurolink İnsurance, Elmond Electro, Armanex, Okean Kom Treyd, İn-Mak Beton, Ramstore Makedonya, Pucko Petrol ve Euro Hotel Gradçe seçildi.

B Grubunda Forton, Kuzey Konsalting ve Turmak (Cevahir Holding), C grubunda ise Eyüp Uçak ve Yeni Balkan yönetim kuruluna seçilen üyeler oldu.



Denetleme Kurulu üyeliğine ise Luks-Dom, Atalar Optik ve Badem Tour seçildi.

Seçilen 21 üyelik yönetim kurulunun, bir sonraki toplantısında Yönetim Kurulu Başkanını seçmesi bekleniyor.