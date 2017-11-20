



Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko ve beraberindeki heyet, Makedonya ziyaretleri kapsamında MATTO heyeti arasında görüşme gerçekleştirdi.

16 Kasım tarihinde yapılan görüşmede, konuk heyet MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Asbaşkan, TAV Genel müdürü Alp Er Tunga Ersoy ve Başkan Yardımcısı Cevahir Holding sahibi Eser Cevahir’le bir arya geldi.

MATTO temsilcileri, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasilenko'ya Türk yatırımcıların Makedonya Cumhuriyeti ekonomisine katkıları ve Makedonya'yı cazip bir yatırım ve ticaret merkezi olduğunu konusu ile ilgili bilgi verildi.

Vasilenko, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini yoğunlaştırması ve iki parlamento arasındaki işbirliği gruplarını teşvik edip parlamento işbirliğini artırması amacıyla burada olduğunu ifade etti.