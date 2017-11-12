Makedonya Türkiye Ticaret Odası ve üyesi 6 şirket, 2-3 Kasım tarihlerinde SANTEK Sanayi ve Teknoloji Fuarı kapsamında Kocaeli’de altıncısı düzenlenen Match4Industry Business Matching Event etkinliğine katıldı.
Açılışı T.C Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yapılan fuarda, MATTO, fuara katılan üyeleri ve Makedonya’da yatırım avantajları bilgilerini içeren Invest Macedonia ve Free Zone Macedonia’nın tanıtım broşürleri açılan MATTO standında dağıtıldı.
MATTO standına gelen birçok şirket de Makedonya hakkında bilgi alırken, ülkemizden katılan şirketler fuarda yer alan firmalarla bire bir görüşme fırsatı buldu.
Match4Industry 2017 etkinliğine Türkiye’den 125 yerli, 35 yabancı olmak üzere toplam 160 firma katıldı.
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