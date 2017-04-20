Makedonya – Türkiye Ticaret Odası (MATTO) aylık yönetim kurulu toplantısını bu akşam Üsküp’teki Stone Bridge otelinde gerçekleştirdi.

Yeni Başkan Aydoğan Ademoski’nin önderliğinde toplanan yönetim kurulunun konuğu Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bruno Boyiç ve beraberindeki heyet oldu.

MATTO Başkanı Ademoski, Bosna Hersek’ten gelen konukları ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kısa bir bilgilendirme de yaptı.

Konuk ticaret odası Başkan Yardımcısı Boyiç ise Bosna Hersek’teki yatırım olanaklarını tanıtmak üzere Makedonya’da bulunduklarını belirtti.



Boyiç, “Karşılıklı işbirliği ve dostane ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ne Makedonya ne de Türkiye’den yapılan yatırımların miktarı ne de ticaret hacmimizden memnun değilim. Bu bizim kardeş ilişkilerimizi yansıtmıyor” ifadelerini kullanarak toplantının işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bruno Boyiç tarafından MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski’ye, 500’ten fazla kişiye istihdam sağlayan şirketlere verilen gümüş nişanи takdim etti.



Bunun yanı sıra Bosna Hersek Dış Yatırımlar Ajansından Nina Pobriç tarafından ülkesinin yatırım olanakları hakkında işadamlarına bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu toplantısının devamında diğer gündem maddeleri görüşüldü.