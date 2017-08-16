Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) aylık yönetim kurulu toplantısını dün akşam yeni açılan genel merkezinde yaptı.

Toplantının ana gündem maddesi, mevcut Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin yatırım stratejisi ve politikaları hakkında bilgi edinmek olarak belirlenirken, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil burada bir sunum gerçekleştirdi.

T.C. Üsküp Büyükelçisi ve MATTO Onursal Başkanı Tülin Erkal Kara’nın da hazır bulunduğu toplantıda, işadamları yeni hükümetin yatırımlar alanındaki stratejisi hakkında bilgilendirildi.

Türkiye dahil Doğu ülkelerinin Makedonya’da yapacağı yatırımlardan sorumlu olduğunu kaydeden Bakan Kahil, “Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dış Yatırımlardan Sorumlu üç Bakan olarak, yeni kuralların, yeni şartların, yeni kanunların getirilmesi için çaba gösterilmesi kararını aldık. Bundan önceki bakanlarla şimdikiler arasındaki fark nedir? Biz hükümete girdiğimiz zaman yaptığımız araştırmalarda gördük ki geçmişte her bakan kendi başına çalışıyormuş. Bir taraftan dış yatırımlardan sorumlu ajans, diğer taraftan serbest ekonomi bölgeleri, bakanlar, Başbakan Yardımcıları… hepsi kendi başına bir strateji yapıyormuş. Biz bu dönemde buna dur dedik ve bu Ağustos-Eylül aylarında dış yatırımcıların, yerli yatırımcılarla eşit haklara sahip olmasının önünü açacak kanunlar getirilmesi kararı getirdik. Demek oluyor ki bu kanunları yaptığımız zaman çok şeffaf bir şekilde bizim kime, nasıl yardım edeceğimiz herkes bilecektir” ifadelerini kullandı.

Yatırım Yapmak İsteyen Şirketlerden Üç Talep

Bakan Kahil, yeni hükümetin şirketlere verdiği sübvansiyonların devam edeceğini duyurdu ve Türkiye’den gelip Makedonya’da yatırım yapmak isteyen işadamlarına yapmaları gerekenleri söyledi.



Kahil, “Bilhassa Türkiye’den gelen işadamları ve şirketlere bana gelip bu doğrultuda konuşuyoruz. Onlara şunu söylüyorum, ‘Bir yerden başlamak istersek siz benim kabineme niyet mektubu, çok kısa şekilde yatırım planı ve revize edilmiş mali raporu getireceksiniz. Bunu Başbakana, hükümete sunacağım ve Bakanlar kurulu kararıyla biz bunu devam ettireceğiz.’ “ dedi ve dış yatırımlardan sorumlu bakanların hazırladığı Haziran-Aralık aylarını kapsayan ve girişimleri içeren mektubu okudu.

Konuşmanın ardından MATTO yönetim kurulu üyeleri, yaşadıkları sıkıntılar ve taleplerini Bakan Kahil’e iletti ve cevapları dinledi.

Bu tür toplantıların ayda bir yapılması ve işadamlarının her türlü sorunlarıyla kabineye başvurması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.



İşadamlarının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni yaptığını kaydeden Büyükelçi Kara, “Dış Yatırımlardan Sorumlu bir kabine üyesi bir Türk Bakanımız var. Dolayısıyla ticari ilişkilerimizin çok daha iyi duruma geleceğini umut ediyoruz” dedi.

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, kurum olarak başta Türk Bakan olmak üzere hükümetle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Ademoski, Türk yatırımcılara destek olunması noktasında atılabilecek bazı adımlar hakkında önerilerde bulundu.