Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO), bugün Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasından gelen işadamlarını ağırladı.

Bu vesileyle düzenlenen iş forumunda MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski ve Asbaşkan Eser Cevahir Makedonya’daki yatırım olanakları hakkında konuk işadamlarına bilgi verdi. T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu da Adıyaman’dan gelen heyeti bilgilendirdi.

Makedon-Türk iş forumu sonrası basına açıklamalarda bulunan MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, 4 bin üyesi olan Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasını konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Makedonya’nın önemli bir yatırım yeri olduğunu vurgulayan Ademoski, “Umuyorum ki bu görüşmelerimiz olumlu bir geri dönüşüm sağlayacak. Üsküp ve Adıyaman şehirlerini kardeş yapmak için de uğraş veriyoruz. Yapılacak teke tek görüşmelerde hem Makedonyalı şirketler Türkiye’deki ilgili firmaların çalışmaları hakkında bilgi edinecek hem de Türk firmaları Makedonya’da potansiyel ortaklarıyla bir araya gelecek.

Heyetin Makedonya’daki yatırım potansiyelini araştırmak üzere Üsküp’e geldiğini belirten .C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, özellikle tarım, hayvancılık, tekstil, madencilik, mobilya gibi sektörlerde Adıyaman ile ticaret potansiyelinin olduğunun gördüklerini söyledi.

Kutlu, “Makedonya, çok uygun yatırım ortamına sahip. Biz Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği olarak Türk yatırımcılarını farklı sektörlerde başta otomotiv yan sanayi, yazılım, tekstil-konfeksiyon, mobilya üretimi, tarım ve hayvancılık yatırımları yapmaları için davet ediyoruz” dedi.



Türk işadamlarının Makedonya ziyaretleri kadar, Makedonyalı işadamlarını da Türkiye’ye götürdüklerini kaydeden Kutlu, bu tür faaliyetlerin başarılı sonuçlar vereceğine inandığını söyledi.

Uslu: “Amacımız İki Dost Ülke Arasındaki Ticaret Geliştirmek”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, ziyaretlerinin temel amacının uzun geçmişe dayanan iki dost ülkenin ticaretini geliştirmek olduğunu belirtti.

Makedonya ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacminin 400 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Uslu, “Biz bu ticaret hacmini çok yetersiz buluyoruz. İşte bugün burada oluşumuzun temelinde bu yatıyor. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz” dedi.

MATTO Başkanı Ademoski ve işadamlarından oluşacak heyeti Adıyaman’da ağırlamaktan büyük bir onur duyacaklarını sözlerine ekleyen Uslu, “Ticareti her zaman kazan-kazan şeklinde algılıyoruz. Tarihte de hiçbir sorunu olmayan bu iki ülke de neden olmasın. Üreticiyi temsil eden biri olarak bunun bizzat bir eksiklik olduğunu kabul ediyorum. Her iki ülke oda başkanları birbirimizden istifade etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



Adıyaman’dan gelen 20’ye yakın şirket, MATTO’ya üye şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek ne tür işbirliği yapılabileceğini konuştu.

Uslu ayrıca Ademoski ve Kutlu’ya günün anısına plaket takdim etti.

Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası, Balkan turu kapsamında ilk olarak Belgrad’a gitmişti. Heyetin Üsküp’ten sonra Kosova’ya geçmesi planlanıyor.