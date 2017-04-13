Son yıllarda eğitimine önem vererek gerek Makedonya gerekse de Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan çalışkan Makedonya Türk gençleri, hak ettikleri yerlere gelmeye başladı.

Bunların son örneği 2009 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği Fakültesinden mezun olan Kalkandelenli Coşkun Recepi’nin, Sütaş’da (Balkanska Mlekara) Fabrika Üretim Müdürü olarak terfi etmesi oldu.

2012’nin Kasım ayından itibaren Satın Alma Yöneticisi olarak Sütaş’ta işe başlayan Recepi, 2014 yılı Mart ayında Üretim Planlama, Satın Alma ve Lojistik Yöneticisi olarak terfi etti. Recepi, 2016 yılından itibaren vekaleten Bakım Onarım, Üretim ve Yardımcı Tesislere de bakmaya başladıktan sonra gösterdiği başarıyla Fabrika Üretim Müdürü oldu.