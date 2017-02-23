Makedonya-Rusya Ticaret Odası, bugün düzenlediği toplantıyla bir ay içerisinde Rusya’nın başkenti Moskova’da “Makedon Ticaret Merkezi”nin açılacağını duyurdu.

Makedonya’daki gıda firmalarının Rusya’da bu ürünlerin tanıtımını daha kolay yapıp ihracata başlaması amacı taşıyacak olan girişimin tanıtımına, Tarım, Ormancılı ve Su İşleri Bakanı Mihail Cvetkov, Rusya’nın Üsküp Büyükelçisi Oleg Şçerbak, Makedonya’nın Moskova Büyükelçisi Goce Karayanov, Moskova Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Roman Dunko ile Makedonya’daki birçok şirketin temsilcisi katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Makedonya-Rusya Ticaret Odası İcra Müdürü Deyan Beşliev, üyelerden gelen talep üzerine iki ülkenin ticaret odaları arasında var olan anlaşma ve büyükelçiliklerin katkılarıyla ticaret evinin açılacağını söyledi.



Gıda başta olmak üzere birçok Makedon ürününün Rusya gibi büyük bir pazarda tanıtılmasının önemine değinen Beşliev, son dört yılda Makedonya’nın Rusya’ya yaptığı ihracatta büyük bir artış olduğu sözlerine ekledi.

Moskova’da bulunan Food City kompleksinde 90 hektarlık alanda yerleştirilecek olan Makedon şirketleri, Rusyalı firmalarla doğrudan temas halinde olacak. Şirketlerin depolama yeri olması ve bu sayede ilgilenen Rus şirketlerine ürünlerini hemen teslim edebilmesi sağlanacak.