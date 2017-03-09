Makedonya Devlet İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre 2016 yılının son çeyreğinde ülkedeki işsizlik oranının %23,1 olduğu belirtildi. Verilere göre aynı dönemde Makedonya'daki işsizlerin sayısı 219 bin 148.
2016 yılının son çeyreğindeki işsizlik oranında 2015 yılının son çeyreğine %0,3 düşüş gözlemlendi.
Ülkedeki işsizlerin %60,3'ünü erkekler, %39,7'isini ise kadınlar oluşturuyor.
İşsizlerin büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. İşsizlerin %47,3'ü 15-24 yaş arası gençlerden oluşurken, %22,3'ü 25-49 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor. İşsizlerin %16,9'u ise 50-64 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor.
İşsiz Vatandaşların Büyük Bölümü Gençlerden Oluşuyor
İşsizlerin 105 bin 180'i dördüncü derece lise mezunu, 19 bin 868'i üçüncü derece lise mezunu ve 44 bin 509'u üniversite mezunu.
Makedonya Cumhuriyeti'nde 950 bin 255 aktif nüfus mevcut. Bunlardan 731 bin 107'si çalışmakta. Çalışanların 137 bin 351'i imalat, 121 bin 68'i ise tarım, orman ve balıkçılık alanında çalışıyor. 109 bin 65 vatandaş ise ticaretle uğraşıyor.
Makedonya'daki İşsizlik Oranı %23,1
'Mesleklerinde Kadınların Mükemmelliği' Paneli...
Akaryakıta Zam
Makedonya ile Türkiye Ocak Ayında 23 Milyon...
14. İnşaat Fuarı Üsküp’te Açıldı
En Çok Doğrudan Yatırım Almanya ve Türkiye'den...
Büyükelçi Mucunski, Bandırma Belediyesinde...
Bugün İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı Başlıyor
Yorumlar