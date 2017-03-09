



Makedonya Devlet İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre 2016 yılının son çeyreğinde ülkedeki işsizlik oranının %23,1 olduğu belirtildi. Verilere göre aynı dönemde Makedonya'daki işsizlerin sayısı 219 bin 148.

2016 yılının son çeyreğindeki işsizlik oranında 2015 yılının son çeyreğine %0,3 düşüş gözlemlendi.

Ülkedeki işsizlerin %60,3'ünü erkekler, %39,7'isini ise kadınlar oluşturuyor.

İşsizlerin büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. İşsizlerin %47,3'ü 15-24 yaş arası gençlerden oluşurken, %22,3'ü 25-49 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor. İşsizlerin %16,9'u ise 50-64 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor.

İşsiz Vatandaşların Büyük Bölümü Gençlerden Oluşuyor

İşsizlerin 105 bin 180'i dördüncü derece lise mezunu, 19 bin 868'i üçüncü derece lise mezunu ve 44 bin 509'u üniversite mezunu.