TAV Makedonya, geçen yıl havayolu ulaşımı hakkındaki verileri açıkladı. Buna göre, 2016 yılında Makedonya’daki Üsküp ve Ohri’de bulunan iki havalimanının 1,8 milyon yolcu kullandı.

TAV Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy, 2016’da toplam 1 milyon 794 bin 376 yolcunun havalimanlarını kullandıklarını, 2015’ göre yolcu sayısında %15 artış olduğunu açıkladı.

Ersoy, toplam sefer sayısının 16 bin 883’e yükselerek bir önceki yıla göre %8,9 arttığını belirtirken, “Yolcu sayısında çift haneli artış sağlamaktan dolayı memnunuz. Bu artış hem AB hem de bölge ortalamasının üstünde. 2017’de de hükümet, havacılık kurumları ve havayolu şirketleri işbirliğinde Üsküp ve Ohri’deki havaalanlarında sefer ağının genişlemesine yönelik çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Bir Numara

Üsküp Büyük İskender Havalimanından yapılan uçuşlarda en çok tercih edilen yer İstanbul oldu. Yolcuların %12,6’sı Atatürk veya Sabiha Gökçen havaalanına iniş yaparken, Zürih %10,2’yle ikinci, Viyana %6,3’le üçüncü tercih oldu.

Wizz Air, toplam uçak seferlerinin %54,8’ünü gerçekleştirirken, onu Turkish Airlines, Austrian Airlines, Germania Flug ve Pegasus Airlines izledi.

Üsküp havalimanında en çok yolcu taşınan gün 12 Ağustos olurken, bu tarihte havalimanının 5 bin 641 yolcu kullandı ve 50 sefer gerçekleştirildi.

Ohri havalimanındaki yolcu sayısı artışı ise %39,2 oldu. Buradaki Az. Apostol Pavle havalimanı Airports Council International – ACI tarafından son birkaç çeyrektir kendi kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı olarak nitelendirildi.