Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, bugün Makedonya’daki havayolu kullanımına ilişlin verileri açıkladı.

Buna göre, Üsküp’teki “Büyük İskender” ve Ohri’deki “Az. Aspostol Pavle” havalimanlarını Ocak-Kasım ayları arasındaki toplam yolcusu sayısı 1 milyon 661 bin 10 oldu. Bununla birlikte geçen yılın dönemine göre %15,7’lik artış sağlandı. Bakanlık, söz konusu yolcu sayısının bir rekor olduğunu açıkladı.

Üsküp’teki havalimanının ilk 11 ayda 1 milyon 524 bin 985 yolcu kullanırken, geçen yıla göre %13,9’luk artış görüldü.

Ohri havalimanında aynı dönemdeki yolcu sayısı 136 bin 25 olurken, geçen yılın ilk 11 ayıyla karşılaştırıldığına %40,8 artış olduğu belirtildi.

Makedonya’daki havalimanlarını kullanan yolcuların en çok yolculuk ettiği yer ise İstanbul oldu. Yolcuların %12,7’si İstanbul’u tercih ederken, Zürih %10,1, Viyana %6,3, Basel %4,9 ve Malmö %4,8’le ilk beşte yer aldı.