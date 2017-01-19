Kadastro Ajansı, geçtiğimiz günlerde 2016’nın üçüncü çeyreğine ilişkin emlak raporunu yayınladı.

Raporda, Üsküp ve Makedonya’nın diğer şehirlerinde satılık ve kiralık daireler için metrekare başına istenen ortalama fiyatlar da açıklandı.

Buna göre, en pahalı daireler Aerodrom Belediyesinde metrekare başına ortalama 55 bin 462 denara (yaklaşık 900 avro) ulaştı. İkinci sırada ise metrekare başına 55 bin 713 denarla (yine yaklaşık 900 avro) Centar belediyesindeki daireler yer alıyor. Karpoş’taki dairelerin metrekare ortalaması ise 53 bin 285 denarda ( yaklaşık 870 avro).



Üsküp’teki diğer belediyelerde ise dairelerin metrekare ortalama fiyatları şu şekilde: Kisela Voda 48 bin 683 denar (790 avro), Gyorçe Petrov 41 bin 945 denar (680 avro), Gazi Baba 34 bin 910 denar (570 avro), Çayır 26 bin 336 (428 avro).

Üsküp dışında ise en pahalı daire fiyatları Köprülü’de. Burada metrekare başına 40 bin 387 denardan (660 avro) alıcı bulan daireleri, Pirlepe’de 32 bin 38 denar (520 avro), Ustrumca’da 31 bin 320 denar (510 avro), Kalkandelen’de 30 bin 466 denar (495 avro), Kumanova’da 27 bin 342 denar (450 avro), Manastır’da 23 bin 402 denar (380 avro) ve Struga’da 22 bin 477 (365 avro) ortalamaya sahip daireler izledi.

Kira Fiyatları

Karpoş Belediyesindeki daireler, metrekare başına 320 denar (5 avro) ortalamasıyla kiralanıyor. Buna göre, Karpoş’ta 70 metrekarelik bir dairenin kiralama bedeli 22 bin 400 denar (365 avro). Karpoş’un ardından Centar’daki kira ortalaması metrekare başına 254, Ohri’de 250, Kisela Voda’da 245, Çayır’da 181, Aerodrom’da 175 denar.

