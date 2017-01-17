Makedonya Kadastro Ajansı Müdürü Slavçe Trpevski, bugün düzenlediği basın toplantısında 2016’nın üçüncü çeyreğine ilişkin raporu yayınladı.

Önümüzdeki dönemde bu denli çok konut inşa edilip talebin azalması nedeniyle konut fiyatlarında hafif bir düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Şu anda Makedonya pazarında 2 bin 807’si yeni olmak üzere toplam 11 bin dairenin satış halinde olduğunu belirten Trpevski, mevcut durumda talep artışı olması halinde bile bu ihtiyacı karşılayacak kadar konutun olduğunu dile getirdi.

2016’nın Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan döneminde 646 yeni konutun satışı yapıldığını kaydeden Trpevski, “Makedonya emlak pazarında şu anda 2 bin 807 inşa edilmiş ve satışa sunulmuş dairenin yanı sıra inşa aşamasında olan 8 bin 332 daire bulunuyor” dedi.

Trpevski, belediyeler çapında konut fiyatlarında fiyat istikrarı olduğunu ve geçtiğimiz çeyreklerde en çok 50 avroya kadar değişiklikler yaşandığını söylerken, bazı belediyelerde fiyatların daha fazla düştüğünü sözlerine ekledi.

Centar belediyesinde dairelerin metrekare başı ortalama satış fiyatı üçüncü çeyrekte 50 avroluk düşüşle 55 bin 173 denara (yaklaşık 900 avro) oldu.

İpotek altındaki dairelerin oranı ise üçüncü çeyrekte %0,44 oranında düşerek %9,28’e geriledi.