70’ten fazla ülkeden yüzlerce turizm şirketinin katıldığı EMİTT 2017 Turizm Fuarında, Makedonya standı en iyi organize edilmiş stant seçildi.

Turizmi Tanıtma ve Destekleme Ajansı, 26-29 Ocak tarihleri arasında açık olan fuarının dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında olduğunu ve Makedonya’nın ilgi gördüğünü duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile BM Dünya Turizm Örgütü Taleb Rufai tarafından Makedonya standının ziyaret edilip, ülkenin doğal ve kültürel güzelliklerine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Turizm fuarında Makedonya’daki şehirler ve Osmanlı mirasının tanıtımının yapıldığı belirtildi.

Fuarda Makedonya standında Generalturist Bademtour, Balkanstime, Vardar Express, ve Fibula Travel gibi şirketler yer aldı.