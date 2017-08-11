Devlet İstatistik Kurumu, Ocak-Haziran ayını kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı.

Makedonya’nın, yılın ilk altı ayındaki dış ticaret hacmi geçen yıla göre %13,4 artarak 5 milyar 619 milyon 23 bin avroya yükseldi. İhracat %16,4 artarak 2 milyar 373 milyon 541 bin avro, ithalat ise %11,4 artarak 3 milyar 245 milyon 482 bin avro oldu.

Ticaret açığı ilk altı ayda 871 milyon 941 bin avro olarak kayda geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,1 oldu.

Makedonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre %0,2’lik bir düşüşle 189 milyon 128 bin avro olarak gerçekleşti. Makedonya, bu dönemde Türkiye’ye 34 milyon 436 bin avroluk ihracat yaparken, Türkiye’den 154 milyon 692 bin avro değerinde mal ve hizmet ithal etti. Türkiye, Makedonya’nın dış ticaretteki en büyük sekizinci partneri olarak kaldı.

Almanya, dış ticarette Makedonya’nın en büyük ortağı olurken, Büyük Britanya, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan ilk beşte yer aldı.