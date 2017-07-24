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24 Temmuz 2017 Pazartesi

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Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor” Peşinde

Yıldan yıla Makedonya’ya ilgisi artan Türk turistlerin yanı sıra artık Makedonyalılar da yıllık izinlerinde Türkiye’yi ilk sıraya koyuyor. 2017’nin ilk beş ayında Makedonya’ya gelen her beş turistten biri Türk iken, yaz sezonunda Makedonya’dan her hafta en az 1300 turist uçak seferleriyle Antalya’ya gidiyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:37
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Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor” Peşinde

Makedonya ile Türkiye arasındaki mükemmel düzeyde seyreden ilişkiler, hiç kuşku yok ki turizmin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Her iki ülke vatandaşlarının yaptıkları turistik geziler, bazen ticari işbirliği bazen de çeşitli kültür-sanat etkinliklerini beraberinde getiriyor. Bu sayede çeşitli alanlarda mevcut olan ilişkilerin günden güne güçlenmesi sağlanıyor. Bunun en son örneği, Devlet İstatistik Kurumunun yayınladığı Mayıs ayı turizm verileri oldu.

Mayıs ayında 65 bin 285’i yabancı olmak üzere 96 bin 334 turisti ağırlayan Makedonya’da, Türk turistler yine birinci sırada yer aldı.

65 bin 285 yabancı turistten 20 bin 446’sı Türkiye’den gelirken, aynı dönemde Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan’dan gelen turistlerin sayısı 4 bini geçmedi. Yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 oranında arttı.

Ocak-Mayıs ayları içinde 189 bin 276 yabancı turist Makedonya’ya gelirken, bunlardan 38 bin 252’si Türklerden oluştu. Buna göre ilk beş ayda Makedonya’yı ziyaret eden her 5 turistten biri (%20,2) Türkiye’den geldi.

Mayıs ayında ilk dört ayın toplamında daha çok Türk turistin ülkemizi ziyaret ettiği ve önümüzde Temmuz, Ağustos ile Eylül ayının olduğu düşünülürse, Makedonya’yı ziyaret eden Türk turistlerin sayısının yıl sonuna kadar 100 bini rahatça aşacağı söylenebilir.

 

 Kerim: “Turizmde Rekor Kırmayı Hedefliyoruz”

Türkiye’den gelen turistler kadar Makedonyalıların da Türkiye’de tatil yapma ilgisi yıldan yıla artıyor. Turizm şirketlerinin büyük bir bölümü yaz tatili için Ege ve Akdeniz kıyılarını müşterilerine tavsiye ediyor. Makedonya’nın en çok Yunanistan’a turist götürdüğü verilere yansısa da komşu genellikle hafta sonu tatilleri için yakın olması sebebiyle seçiliyor. Yıllık izinlerde ise Türkiye tatilleri başı çekiyor.

Makedonya’dan Türkiye’ye en çok turist gönderen turizm acentelerinden biri olan Generalturist’in sahibi ve aynı zamanda Makedonya Turizm Odasının Başkanı Arkan Kerim’den konuyla ilgili düşüncelerini aldık.

Bu yaz sezonunu hem Makedonya’ya gelen hem de Makedonya’dan yurtdışına giden turistler açısından “muhteşem” olarak nitelendiren Kerim, “Taşlar artık yerine oturdu. Ülkemizde siyasi kriz bitti ve yeni hükümet kuruldu. Birden bir pozitif enerji sağlandı. Geçen ay Ohri’de yaşanan depremlerin küçük çaplı bir olumsuz etkisi oldu ama o da Allah’a şükür sorunlar yaşatmadı. Gayet güzel bir sezon yaşamaktayız. Umuyorum sezon sonu rekor sayılara ulaşırız” dedi.

 

“Antalya’ya Her Gün Uçuşumuz Var”

Bu yıl Makedonyalı turistlerin özellikle Antalya’ya büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Kerim, “Haftanın her günü partner acenteler ve diğer şirketlerle Antalya’ya Üsküp’ten uçuşumuz var. Bu da demek oluyor ki nerden baksanız 1300 yolcu her hafta doğrudan Antalya’ya gidiyor. Herhangi bir problem yok. Acenteler mutlu, yolcular mutlu. Türkiye ve uygun fiyatlar sunan Antalya Makedonyalı turistlerin en cazip tatil yeri oldu” ifadelerini kullandı.

Kerim, “Makedonya’daki soydaşlarımızı bu sene Antalya’ya tatile gitmeleri için tavsiyede bulunuyorum. Bu özel fiyatlardan yararlansınlar çünkü her sene böyle uygun fiyatlarda paketler bulunamaz” dedi.

Fiyatların yanı sıra iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, Türkiye’ye karşı Makedonya vatandaşlarının gözündeki olumlu algının da bunda büyük katkısı olduğunu belirten Kerim, turizm açısından önümüzdeki dönemle ilgili son derece umutlu olduğunu vurguladı.

Balkan ülkelerinin Avrupa başta olmak üzere Asya ülkelerine ortak bir turizm destinasyonu olarak sunulması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kerim, “Bugün insanlar mümkün olduğunca daha çok gezmek istiyor. Bu yüzden neler yapılabileceğini konuşuyoruz ve birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki çok yakında dünyanın farklı ülkelerinden bu bölgeye daha çok turist getireceğiz” dedi.

 

Üsküp ve Ohri En Çok İlgi Gösterilen Şehirler

Yılın ilk aylarında başkent Üsküp yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehir olsa da yaz ayının gelmesiyle birlikte turizmin "İncisi” olarak bilinen Ohri’ye gidenlerin sayısında da artış yaşandı. Mayıs ayında ülkemize gelen turistlerin 28 bini Üsküp’ü, 26 bini ise Ohri’yi tercih etti.

Yabancı turistlerin otel tercihi ise dört yıldızlılardan oluştu. Neredeyse yabancı turistlerin yarısı dört yıldızlı otellerde konaklarken, ikinci tercih %25’lik oranla 5 yıldızlı otellerden oluştu.

Verilere göre yabancı turistler, Makedonya’da ortalama üç gece konaklıyor.

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