Devlet İstatistik Kurumu, 2017 yılının Ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre Makedonya’nın ithalatı 2017’nin ilk ayında geçen yılın Ocak ayına göre %23 artarak 26 milyar 847 milyon 907 bin denara (436 milyon avro) çıktı. İhracatta da %11,9’luk bir artış yaşanırken, 19 milyar 903 milyon 303 bin denara (323 milyon avro) olarak kayda geçti.

Toplam dış ticaret hacmi 46 milyar 751 milyon 210 bin denar (759 milyon avro) olurken, dış ticaret açığı 6 milyar 944 milyon 604 bin denar (113 milyon avro) olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %74,1 olarak açıklandı.

Verilere göre Makedonya ile Türkiye arasında 2017’nin ilk ayında 1 milyar 424 milyon 240 bin denarlık (23 milyon avro) mal alım satımı yapıldı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,4’lük azalma gösterdi. Ancak bu azalmanın Makedonya’nın Türkiye’ye mal ihraç etmesinde yaşandığı görülürken, Türkiye’den ithal edilen mal ve hizmetler %8 oranında artış gösterdi.

Makedonya’nın dış ticarette en büyük ortağı yine Almanya olurken, Yunanistan, Büyük Britanya, Çin ve Sırbistan ilk 5’i tamamladı. Güney Afrika, Makedonya’nın Ocak ayında en çok ticaret yaptığı altıncı ülke olup sürpriz yaparken, Bulgaristan ve İtalya da önemli ticari partnerler arasında yer aldı.