Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri Müdürü Murat Acu, Makedonyalı mevkidaşı Makedonya Devlet Su İşleri Müdürü Kadir Salih’i kabul etti.
Görüşmede yatırımlar ve işbirliğinin arttırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.
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