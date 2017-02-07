Devlet İstatistik Kurumu, 2016 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Makedonya, geçtiğimiz yıl 642 milyar 780 milyon 648 bin denar (yaklaşık 10,5 milyar avro) değerinde mal ve hizmet alım satımı yaptı.

İhracat, 2015 yılına göre %6,8 büyüyerek 266 milyar 650 milyon 320 bin denara (4,35 milyar avro) yükseldi. İthalat da %5,7 oranında büyüdü ve 376 milyar 130 milyon 328 bin denara (6,15 milyar avro) ulaştı. Dış ticaret açığı 109 milyar 480 milyon denar (1,8 milyar avro) olarak kayda geçerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %70,9 oldu.

Türkiye, Makedonya’nın dış ticaretteki en büyük sekizinci partneri olarak kaldı. Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi 2015’e göre %7 oranında artarak 23 milyar 388 milyon 548 bin denara (380 milyon avro) yükseldi. Türkiye’ye yapılan ihracat yaklaşık 4 milyar denar (64 milyon avro) olurken, ithalat 19,5 milyar denar (316 milyon avro) olarak gerçekleşti.

Almanya, 2,8 milyarlık ticaret hacmiyle Makedonya’nın en çok mal alıp sattığı ülke olurken, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve İtalya ilk 5’te yer aldı.