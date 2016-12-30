Makedonya ekonomisinin 2017 yılında %3 ile %3,5 arasında büyümesi bekleniyor.
Hükümet, özellikle siyasi krizin sona ermesi ve güven ortamının sağlanması halinde ihracatta %6’lık bir büyüme beklentisi içerisinde. Gelecek yıl inşaat sektörünün %5,2, hizmet sekötürünü %2,8, tarımcılığın %2,3 ve endüstrinin %2 oranın büyümesi öngörülüyor.
Merkez Bankası ise Makedonya ekonomisinin 2016’da %2,3 oranında büyüdüğünü, önümüzdeki yılın büyüme beklentisinin ise %3,5 olduğunu açıkladı. Merkez Bankasının 2018 öngörüsü ise ülke ekonomisinin %2,7 büyüyeceği yönünde.
Makedonya Ekonomisi 2017’de %3-3,5 Arası Büyüyecek
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