



Makedonya, 2016 yılının Aralık ayında toplam 42 bin 101 turist misafir etti. Bu turistler ise toplam 81 bin 60 konaklama gerçekleştirdi. 2015 yılının Aralık ayına kıyasen turist giriş sayısında yüzde 4,4 konaklama sayısında ise 4,7 oranında artış yaşandı.

Makedonya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2016 yılında yerli turistlerin sayısında 2015'in Aralık ayına kıyasen yüzde 5,3 oranında düşüş yaşandı. Yabancı turistlerin sayısında ise 11,2 oranında artış yaşandı. Yerli turistlerin konaklama sayısında yüzde 4,6 oranında düşüş, yabancı turistlerin konaklama sayısında ise 12,5 oranında artış yaşandı.

2016 yılında ise bir önceki yıla kıyasen turist sayısında yüzde 5 oranında artış yaşandı. Konaklama sayısında ise 2,8 oranında artış yaşandı.

Yabancı turistler en fazla Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye'den geldi.