Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO), bugün Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasından gelecek iş adamlarıyla bir iş forumu düzenleyecek.

20 kadar işadamının Makedonya’nın yanı sıra Kosova ve Sırbistan’daki yatırım imkanlarını da yerinde görmesi bekleniyor.

MATTO’da düzenlenecek etkinlikte, konuk işadamlarına Makedonya’daki yatırım olanakları hakkında bilgi verilecek. Bunun yanında yerli firmaların da katılımıyla teke tek görüşme imkanı sağlanacak.