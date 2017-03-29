Makedonya Ticaret Odaları Birliğine bağlı Turizm Odası Başkanı Arkan Kerim, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2017 turizm sezonunda ülkenin daha fazla turist çekmesi için atması gereken adımları kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul, İzmir, Berlin, Moskova, Belgrat ve Sofya’daki turizm fuarlarını katılıp Makedonya’nın tanıtımını yaptıklarını belirten Kerim, bu ülkelerde henüz tatil için kararsız olan 20 milyon turistin olduğunu ve Makedonya’nın pastadan pay alabileceğini belirtti.

Günümüzde internet üzerinden tatil rezervasyonlarının önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Kerim, “Özellikle genç kesim turizm söz konusu olduğun iletişim ve tüketim alanlarında farklı beklentiler içerisinde. Makedonya olarak turizmin dijital ortama aktarılması için çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kerim, turizm potansiyelinin yakalanması için bölgesel turizm teşkilatlarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bir veya birkaç belediyenin o bölgenin turizm olanaklarını daha iyi tanıtabileceğini kaydeden Kerim, “Belediyeler, otelciler, acenteler, restoranlar ve turizmin diğer üyeleri daha fazla turist çekebilir. Belediyeler, çeşitli teşvikler sunarak o bölgede turizmin kalkınmasına destek olabilir” diye konuştu.

“2017’de Turist Sayısında %20 Artış Bekliyoruz”

2016 yılında turist sayısının %5 oranında artarak 856 bin 843’e yükseldiği bilgisini veren Kerim, bu sayının göçmen krizi, protestolar ve siyasi gerginlik göz önüne alındığında gayet iyi olduğunu vurguladı.



Makedonya’daki iç meselelerin halledilmesi halinde başta İran ve Kazakistan gibi ülkelerden çok sayıda turistin Makedonya’ya gelebileceğini kaydeden Kerim, bu yıl içerisinde turist sayısının 1 milyonu aşarak geçen yıla göre %20 artması beklentisi içerisinde olduklarını belirtti.

Kerim son olarak, gümrük polisi, benzin istasyonu çalışanları, resepsiyonistler, garsonlar ve turistlerle iletişim halinde olan herkesin güler yüzlü davranmaları ve misafirperverlik göstermeleri gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.