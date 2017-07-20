Makedonya’nın yerli otobüs üreticisi “Sanos”, 800 bin avro değerindeki anlaşmayla Kazakistan’a 5 otobüs ihracatını dün gerçekleştirdi.

Dün şirket fabrikasını ziyaret eden Başbakan Zoran Zaev, yerli şirketlerin uzun bir süredir yalnız bırakıldıklarını ancak yeni hükümet olarak destek ve yardım anlamında yabancı şirketlere verilen imtiyazların yerlilere de verileceğini söyledi.

Zaev, yerli şirketlerin kaliteli üretim yaparak ürünlerini yurtdışına ihraç etmesinin ülke ekonomi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Şirket sahibi Slave Raspaşkovski, hükümetin yerli ulaşım şirketlerine teşvik vererek Makedonya halkı için de otobüs üretmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Dün itibariyle Kazakistan’a gönderilen 5 otobüsün ardından yeni 70 otobüsün siparişinin verilmesinin planlandığı da açıklandı.