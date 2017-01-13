Devlet İstatistik Kurumunun verileri göre 2016 yılının Kasım ayında da Türkiye Makedonya’ya en çok turist gönderen ülke oldu.

3 bin 769 turistle toplam yabancı turistlerin %14,2’sini oluşturan Türkiyeli turistleri, 3 bin 680’le Yunanlar, 2 bin 871’le Sırplar, 2 bin 71’le Bulgarlar ve bin 806 kişiyle Arnavutluk’tan gelenler izledi.

Kasım ayında turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 artarken, yabancı turistlerdeki artış %5,9, yerli turistlerdeki ise %5,3 olarak kayda geçti. Bu dönemdeki toplam turist sayısı 44 bin 162 oldu.

Gecelemelerde de %3,4’lük artış görülürken, toplam geceleme sayısı 97 bin 980 olarak açıklandı.

2016’nın ilk 11 ayında toplam turist sayısı %5’lik artışlar 814 bin 742 olurken, yabancı turistlerin sayısı 484 bin 101 olarak göze çarptı.

Kasım ayında yerli turistler dağ ve göl turizmi hizmeti veren yerlere giderken, yabancı turistlerin yarısı Üsküp’ü tercih etti. Hem yerli hem yabancı turistlerin en çok dört yıldızlı otellerde kaldığı istatistiklere yansıdı.