



Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde bugün gerçekleşecek 19’uncu oturumda Kamu İhaleleri Konseyinin yürürlükten kaldırmayı öngören yasa tasarısı gündeme gelecek.

Yapılan açıklamada bu yasa tasarısının amacının ihalelerin verimini kaybetmemesi için bürokrasi prosedürlerini ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi.

Kamu İhaleleri Konseyi 1 Mayıs 2014 yılı itibariyle yürürlüğe geçmişti.