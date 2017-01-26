



2016 yılının Kasım ayında çalışan başına ortalama net maaş 22 bin 380 denar olarak açıklandı. 2015'in Kasım ayına kıyasla ortalama maaşta yüzde 1,9'luk artış gerçekleşti.

Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen yıla kıyasla yaşanan artış madencilik, sanat, eğlence ve inşaat çalışanlarının maaşında yaşanan artıştan kaynaklanıyor.

İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre ise Kasım ayındaki ortalama brüt maaş 32 bin 877 denar.