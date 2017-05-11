İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED), bugün Makedonya’da görüşmeler gerçekleştirdi.

İSİFED Başkanı Muammed Ömeroğlu ve işadamlarından oluşan heyet Stone Bridge Otel’de, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademovski, Asbaşkan Alper Tunga Ersoy ve Başkan Yardımcısı Eser Cevahir tarafından karşılandı.

MATTO’nun 8 yıl önce kurulup Makedonya-Türkiye ilişkilerinde bir köprü vazife gördüğünü belirten Aydoğan Ademovski, Türkiye’den gelen yatırımcılara da her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Ademovski, “Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler en üst seviyededir. Ancak ticarete baktığımız zaman 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Bence en az bir milyar dolar veya fazlası olması lazım. Niye? Çünkü ha Kayseri’de ha Konya’da yatırım yapmışsınız ha Makedonya’da. Benim bir dostum her zaman, ‘Türkiye bir saray ise bahçesi de Balkanlardır’ derdi. Biz de sarayı yapıyorsak bahçesinin bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.



Konuk işadamlarına Makedonya’daki yatırım olanaklarını aktaran Ademovski, ülkenin özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen şirketler için bir üs vazifesi gördüğünü belirtti.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, MATTO Asbaşkanı Alper Tunga Ersoy ve Başkan Yardımcısı Eser Cevahir de işadamlarına tecrübelerini aktarıp merak ettikleri soruları yanıtladı.



İSİFED heyeti, gün içerisinde Makedonya Ticaret Odaları Birliğini (SSK) de ziyaret etti. Görüşmenin sonunda İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu ile SSK İcra Müdürü Aleksandar Zarkov arasında işbirliği anlaşması imzaladı.

Kosova’da temaslarına başlayan heyetin, yarın Ohri’de Cumartesi günü ise Tiran’da görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye gitmesi bekleniyor.