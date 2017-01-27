Dünyanın 70’i aşkın ülkesinden turizmcileri bir araya getiren EMİTT 2017 Turizm Fuarı, dün İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai katıldı. Turizm fuarında Makedonya’yı temsilen Generalturist şirketinin sahibi ve Makedonya Turizm Odası Başkanı Arkan Kerim de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, “1950’lerde 25 milyon olan uluslararası turist sayısı bugün 1 milyar 200 binin üzerine çıktı. Turizm ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmeye ihtiyacımız yok. Bu sayı yakın zamanda 2 milyarın üstüne çıkacak. Dolayısıyla her ülke istediğinden de fazla turist ağırlayacak. Bugün Türkiye’ye gelen, yarın Tunus’a, Mısır’a ya da başka bir yere gidecek. Dolayısıyla turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

EMITT Turizm Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti Programı düzenlenecek. TravelShop Turkey işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında 55 ülkeden 450 tur operatörü ağırlanacak. Tur operatörlerinin geleceği ülkeler arasında; Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.

29 Ocak’a kadar açık olacak fuara 140 binden fazla ziyaretçinin katılması öngörülüyor.