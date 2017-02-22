



Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılı ocak ayında 156 bin 318 kişi işsiz kalırken, işe alınanların sayısı 126 bin 501'de kaldı.

Toplam 29 bin 817 kişilik istihdam açığıyla veri, son 16 yılda görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Açıklamada, işten çıkan 73 bin 609 kişinin ise gönüllü olarak ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, en yüksek işten çıkarılmanın görüldüğü sektör, 10 bin ile restoran oldu. Bunu, 5 bin 895 ile perakende satış takip etti.

Yunanistan yüzde 23 ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumunda. Ülkenin kreditörleriyle gerçekleştirdiği müzakerelerde, toplu işten çıkarmaları kolaylaştıracak istihdam piyasası reformu da üzerinde anlaşılamayan konulardan birisi olarak masada duruyor.



Kaynak: TRT Haber