Devlet İstatistik Kurumu, 2017 yılının dokuz ayına ilişkin ticaret verilerini açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında artan ihracat, 226 milyar denarı (3,6 milyar avro) aştı. İthalat da %11,1 oranında artarak 305 milyar denara (5 milyar avro) yükseldi. Ticaret açığı 79 milyar denar (1,3 milyar avro) olarak kayda geçti.

İlk dokuz ayda toplam ticaret hacmi 8,6 milyar denar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,1 olarak açıklandı.

Türkiye’yle Ticaret Attı

Makedonya ile Türkiye’nin yılın ilk dokuz ayında yaptığı ticaret ise geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 artarak 17 milyar 420 milyon 993 bin denar (282 milyon 819 bin avro) oldu. Makedonya, Türkiye’ye 54 milyon avro, Türkiye ise Makedonya’ya 229 milyon avro değerinde mal ve hizmet sundu.

Sırasıyla, Almanya Büyük Britanya, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan Makedonya’nın en büyük 5 ticaret ortağı olarak görülürken, Türkiye 8. sırada yer aldı.