



Hükümet, hazırladığı faaliyet planıyla 2017 yılında 10 bin kişi için istihdam sağlamayı hedefliyor. Bu faaliyet planında istihdam için 14 milyon 200 bin Euro öngörülüyor.

Bugün Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vladimir Peşeski, "Makedonya istihdam ediyor projesiyle birlikte bu faaliyet planı kapsamında 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle gelecek yıl işsizliğin %22'nin altına düşmesini bekliyoruz. 2020 yılında ise işsizliği %17-18'e indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İbrahim İbrahimi ise yaptığı açıklamada, faaliyet planıyla öngörülen 10 bin istihdamın kadın ve erkek vatandaşların eşit oranda yararlanmasını ve hedeflenen 10 bin istihdamın %30'unun 29 yaş altındaki gençlere sunulmasını hedeflediklerini belirtti.