



Uluslararası bankacılık deneyimini Sırbistan ve Makedonya'ya taşıyan Halkbank'ın Avrupa'daki şube sayısı 65'i geçti.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, yaygın şube ağıyla bölgedeki gücünü artıran Halkbank'ın Makedonya'daki faaliyetleri Şahan Gökbakar'ın rol aldığı yeni reklam filmine de taşındı.

Beş yıl gibi kısa bir sürede bölgede güçlü bir konuma geldiklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yeni reklam filmimizle Halkbank'ın Avrupa'daki gücünü Türkiye kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Bu başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmalı" dedi.

Küresel marka olma yolunda yatırımlar sürecek

Halkbank markasını yurt dışına da taşımak üzere faaliyete geçtikleri Avrupa'da 65'in üzerinde şube sayısına ulaştıklarını belirten Taşkesenlioğlu şunları ifade etti:

"Makedonya'da IK Bank'ın hisselerini satın alarak başladığımız yolculuğumuz, bugün Makedonya ve Sırbistan'da yaygın bir şube ağına ulaştı. Kısa süre içinde Makedonya'nın en büyük üç, Sırbistan'ın en büyük beş bankasından biri olacağımıza inanıyorum. Avrupa'daki büyüme stratejimizin ilk adımı olarak Balkanlar'da Halk Banka A.D. Skopje ve Halk Bank A.D. Beograd bizim için büyük önem taşıyor. Küresel bir marka olarak hızlı ve kaliteli hizmetlerimizi yurtdışında da sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yurt dışı yatırımlarımız Halkbank'ın 79 yıllık geçmişine yakışan hız ve kalitede artmaya devam edecek."

Şahan Gökbakar, Halkbank'ın Avrupa'daki gücüne odaklanan yeni reklam filminde ailesiyle Belgrad tatile çıkan bir babayı canlandırıyor. Reklam filminde oğluyla birlikte selfie çekimler yapan Şahan Gökbakar'ın her fotoğrafına ayrı bir Halkbank şubesinin girmesi ile Bankanın Sırbistan genelindeki güçlü varlığına vurgu yapılıyor. DHA